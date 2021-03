Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter #159

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

En réponse à la campagne de pub TV de Free sur sa 5G au prix de la 4G, un internaute se permet de revisiter la fin d’un des spots de l’opérateur de Xavier Niel, ” sinon c’est vous les pigeons, passez à la vraie 5G”… d’Orange.

La blague de la semaine placée sous le signe de la delta Pop et des retards de livraison.

Prime Video traduit n’importe comment, la 5G lui hante l’esprit !

Quand l’Arcep sort et mouille le maillot dans le cadre d’un match caritatif face à la La CyberTaskForce !

Flashback : Il y a 145 ans, Bell inventa le téléphone.