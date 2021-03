Free Mobile : de nouveaux smartphones compatibles avec la 5G de l’opérateur

Les Google Pixel 4a 5G et Pixel 5 sont désormais compatibles avec la 5G de Free Mobile.

Qui dit 5G, dit smartphones compatibles. Au lancement de la nouvelle génération de téléphonie mobile le 15 décembre dernier, Free Mobile a publié sur le site de son assistance une liste de modèles compatibles avec son réseau. Près de trois mois plus tard, celle-ci continue de s’étoffer. Comme prévu, les abonnés Free Mobile disposant du Google Pixel 4a 5G et Pixel 5 peuvent désormais jouir de la 5G du trublion et tenter d’accrocher la bande coeur 3,5 GHz, à condition d’avoir souscrit à son forfait 150 Go à 19,99€/mois.

La #5G débarque sur le #Pixel4a5G chez #FreeMobile avec la dernière mà j !

Bon, le débit c’est pas la folie mais comme j’étais en limite d’une antenne 700mHz (semaine prochaine j’aurais une 3,5gHz là où je vais passer) https://t.co/oTNHnv94LM pic.twitter.com/dcNH3ToAzk P’tit Julien (@PtitJulien_) March 7, 2021

D’autres modèles vont bénéficier aussi d’une compatibilité 5G sur le réseau Free Mobile durant le mois de mars, à savoir les Motorola Razr, Edge, G 5G et G 5G Plus, a a annoncé l’opérateur. Une mise à jour peut être nécessaire.

Les autres smartphones compatibles avec la 5G de Free Mobile

Apple iPhone 12 mini

Apple iPhone 12

Apple iPhone 12 Pro

Apple iPhone 12 Pro Max

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy Note20 Ultra

Samsung Galaxy Note20

Samsung Galaxy S20 5G

Samsung Galaxy S20+ 5G

Samsung Galaxy S20 FE 5G

Samsung Galaxy A42 5G

Huawei P40 5G

Huawei P40 Pro

Huawei P40 Lite 5G

Huawei Mate 40 Pro

Nokia 8.3

Oppo Find X2 Lite

Oppo Find X2 Neo

Oppo Find X2 Pro

Oppo Reno4 Z

Oppo Reno4

Oppo Reno4 Pro

OnePlus 8/ Pro

OnePlus 8T

TCL 10Sony Xperia 1 II

Sony Xperia 5 II

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10T

Xiaomi Mi 10T Pro

Xiaomi Mi 10T Lite