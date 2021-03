Free annonce la 5G à Paris “d’ici quelques jours”

Les quatre opérateurs nationaux sont dans les starting-blocks pour activer leur 5G à Paris. D’après Free, ce n’est qu’une question de jours.

Xavier Niel est allé un peu vite en besogne. Invité de BFM Business le 5 janvier dernier, le fondateur de Free a tablé sur un grand lancement de la 5G à Paris avant la fin février. Plus tempéré, Stéphane Richard, le PDG d’Orange, a annoncé un mois plus tard sur le même plateau lors des résultats annuels du groupe, un top départ dans la capitale d’ici la fin du mois de mars. Dans la foulée, la Ville de Paris a quant à elle fait savoir dans un communiqué que la nouvelle charte était à présent finalisée. Faisant suite à la conférence citoyenne organisée lancée fin 2020 sur le déploiement de la 5G, celle-ci sera “soumise au conseil de Paris du mois de mars” et “rendra possible le lancement commercial de la 5G dans la capitale dans les prochaines semaines”, a-t-on appris il y a dix jours.

Limitation de l’exposition aux ondes, information et transparence sur l’installation des antennes, suivi de l’impact environnemental, développement du recyclage, inclusion numérique, tels sont les grands engagements de la future charte entre la capitale et Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et SFR.

Interpellé hier sur Twitter au sujet du lancement de sa 5G à Paris, Free s’est fendu d’une autre pré-annonce : “d’ici quelques jours”. Une chose est sûre, la nouvelle génération de téléphonie mobile est bel et bien en approche dans la Ville Lumière. La nouvelle publicité de Free sur la 5G semble en être l’une des illustrations.