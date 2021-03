Free sort les gros moyens pour annoncer avec humour qu’il propose mieux sans augmentation de prix

Free résume l’évolution des technologies … et le prix qui va avec

Free vient de dévoiler sur Twitter une nouvelle publicité avec pour slogan “Quand c’est mieux, c’est plus cher … mais pas chez Free”. Cette dernière met en avant la 5G, qui est au même tarif que la 4G. Et le moins que l’on puisse dire c’est l’opérateur n’a pas lésiné sur les moyens, en montrant la flambée des prix suite aux nouvelles évolutions technologiques (et même au delà) à travers le temps. Il n’est pas indiqué pour le moment si et quand ce clip de 1 min 48 sera diffusé, mais vous pouvez le découvrir en intégralité ci-dessous :