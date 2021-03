Android : Google va mieux suivre votre sommeil sur votre smartphone

Le géant américain lance une nouvelle API pour les applications Android, permettant de mieux suivre votre sommeil.

Surveiller votre sommeil ne sera plus uniquement l’affaire de votre montre connectée. Ce nouvel usage développé à travers différents accessoires sera bientôt plus efficace sur votre smartphone Android grâce à “Sleep API”, lancé par Google en fin de semaine.

En effet, si plusieurs applications sont spécialisées dans ce suivi du sommeil, les données utilisées sont souvent différentes et les résultats sont assez mitigés. Là réside l’utilité de cette nouvelle API mise à disposition des développeurs par Google.

Elle détectera lorsque vous êtes en train de dormir, grâce aux mouvements de votre smartphone ainsi qu’à l’éclairage ambiant pour déterminer si vous êtes bel et bien dans le royaume des rêves. Deux types de données sont ainsi collectées : le niveau de sommeil et la durée de ce dernier. Ces dernières peuvent alors être utilisées par d’autres applications, spécialisée ou non dans le domaine du sommeil.

Dans son billet de blog, Google explique que des applications comme Sleep As Android pourront en bénéficier pour détecter les phases de sommeil de l’utilisateur. A noter également un bonus mis en avant par la firme de Mountain View : l’utilisation d’une même API permettra une économie de batterie sur votre smartphone. En effet, cela évite le lancement de différents systèmes détection du sommeil par diverses applications. Un seul sera lancé, celui développé par Google. L’API en question est déjà disponible pour les développeurs, qui pourront ainsi choisir de l’intégrer ou non à leur application.