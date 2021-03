Freebox : un service de SVoD en promo pendant 6 mois via Prime Video

Si les abonnés Freebox Pop et Delta peuvent accéder aux contenus de Starzplay pendant 1 an gratuitement via Canal+ Séries, ce n’est pas le cas des autres. Seul lot de consolation, le service de SVoD américain est en promo sur Prime Video.

Avis aux clients Freebox Révolution, mini 4K et One d’ores et déjà abonnés à Prime Video, la plateforme Starzplay est disponible sur Amazon Channels à 1,99€/mois au lieu de 4,99€/mois pendant 6 mois. Une belle opportunité de découvrir cette plateforme intégrée récemment sans surcoût dans Canal+ Séries dont bénéficient gratuitement pendant 1 an les abonnés Freebox Pop et Delta. L’offre est disponible jusqu’au 31 mars.

Starzplay propose entre autres les séries STARZ : The Spanish Princess et le deuxième chapitre explosif de l’univers “Power”, Power book II : Ghost avec Mary J. Blige, simultanément à leur sortie aux États-Unis ; la prestigieuse série The Stand inspirée du roman à succès éponyme de Stephen King ; des séries récentes nommées aux Emmy Awards comme le drame romanesque et romantique acclamé par la critique Normal People, la comédie Ramy incarnée par la révélation Ramy Youssef, primé aux Golden Globes, la série subversive et décalée The Great avec Elle Fanning et Nicholas Hoult ou encore la série d’anthologie acclamée par la critique basée sur des crimes réels The Act avec Patricia Arquette et Joey King.

A noter qu’OCS, Univers Ciné, Shadowz et Mubi offrent 7 jours d’essai en passant par Prime Video. De leur côté, Filmo TV et MGM proposent 14 jours gratuits pour tester leur catalogue.