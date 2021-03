Déception pour la Freebox Delta, des habitudes à prendre pour votre réseau WiFi … Vos meilleures réactions à l’actu de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

La fin d’une option crée la déception

C’est officiel, l’option de gardiennage proposée par Free s’arrêtera définitivement à la fin du mois d’avril 2021. Une option assez méconnue lancée par l’opérateur de Xavier Niel en collaboration avec les assurances AXA, qui a cessé son partenariat. Mais pour certain, comme Trekker, cette option a été un très bon argument pour passer à la Freebox Delta. Il espère cependant une nouvelle version de l’option, avec un autre acteur. A voir, mais rien n’est joué.

D’autres considèrent cependant la Freebox Delta avec player Devialet plutôt abandonnée par l’opérateur de Xavier Niel. Certains fonctionnalités appréciées disparaissent ou dysfonctionnent, de quoi agacer jeremy57100.

Changer le nom de son réseau, une habitude à prendre ?

Certains noms de réseaux ne sont pas compatibles avec le répéteur WiFi Freebox. En effet, il faudra éviter les mots FAIL et OK , pour pouvoir connecter votre appareil à votre réseau Freebox, ont indiqué les développeurs Free. Cependant, certains se questionnent sur les changements de noms de réseau : est-ce si fréquent ?

On notera également une plaisanterie un peu graveleuse d’Atlantik, qui a le mérite de faire sourire !

Une nouvelle solution pour la TV sur PC : les Freenautes ont leur petite idée…

Les développeurs Freebox travaillent sur une nouvelle solution pour regarder Freebox TV sur ordinateur, via Freebox OS. Mais pour certains, comme pitoumacfly ou PresseAgrumes, les problèmes empêchant le visionnage sur PC (dus à la mort du plug-in Flash) pourraient être l’occasion de lancer une nouvelle possibilité… A voir !

Un changement sur Freebox Pop et mini 4K, toujours pas assez de clarté !

La rubrique de mises à jour a fait peau neuve sur Android TV , avec une présentation plus claire des différents updates disponibles sur vos Freebox Pop et mini 4K. Cependant, la démarche est encore un peu longue au goût de certains Freenautes, et certains détenteurs de Freebox Révolution se gaussent… Même si, comme le dit wapamat, le nombre d’applis sur le Freestore explique bien des choses !

Free en partenaire, le quinté gagnant ?

Free est dorénavant partenaire du Stade de Reims, avec un joli logo sur le maillot des joueurs. Si certains fans de foot ne sont pas supporters de l’équipe, les jeux de mots ont fusé dans notre espace commentaire ! Voici un petit florilège.