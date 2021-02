Freebox Delta : Free annonce l’arrêt de son option de gardiennage

Plus moyen de faire garder sa maison grâce à sa Freebox Delta. L’option établie en collaboration avec AXA prendra fin le 31 avril 2021.

La Freebox Delta perd l’une de ses options orientée sécurité. En effet, lors du lancement de la box haut de gamme de Free en 2018, l’opérateur de Xavier Niel lançait en même temps l’option “Intervention d’un agent de sécurité”. Dans un courrier envoyé aux utilisateurs de cette option, Free les informe de la fin de leur option à la fin du mois d’avril prochain.

Il s’agissait d’un partenariat entre Free et Axa permettant le gardiennage de votre maison pour les abonnés détenteurs du pack sécurité. Ainsi lorsque vous activiez cette option, vous pouviez bénéficier d’un contrat Axa pour 2€ par mois en plus sur votre facture Free, garantissant la venue, en cas d’effraction, d’un agent de sécurité et propose également le gardiennage de votre domicile durant des tranches de 12h ou de 24h.

Dans son courrier, l’opérateur rassure cependant l’abonné en lui indiquant que l’option et sa facturation s’arrêteront automatiquement dès le 30 avril 2021. Cet arrêt a été acté “suite à une décision prise par Axa, société auprès de laquelle l’option a été souscrite” explique l’opérateur.

Merci à Skynet Project