Abonnés Free Mobile : combien de data consommez-vous par mois ?

Quelle est votre consommation mensuelle de data mobile ? Vous avez la parole.

Plutôt datavore ou économe ? Fin septembre 2020, les Français consommaient en moyenne 10,5 Go de data par mois sur leurs forfaits mobiles. Comme d’habitude, les abonnés Free Mobile sont plus gourmands, avec pour le troisième trimestre 2020, 16.6 Go dévorés en moyenne.

Le profil des Freenautes peut cependant varier selon leur forfait. En effet, les abonnés à 2€ (0€ pour les abonnés Freebox) sont par exemple limités à 50 Mo par mois, loin de la consommation moyenne en France. Les nouveaux abonnés à l’offre Série Free il y a moins d’un an quant à eux ont accès à une enveloppe oscillant entre 60 et 80 Go en France métropolitaine, avant la bascule vers le forfait à 19.99€/mois. Cette autre offre phare de l’opérateur de Xavier Niel propose pour ce tarif 100Go utilisables en 4G ou 150 Go en 5G. Les abonnés ayant couplé leur forfait avec une offre Freebox peuvent cependant bénéficier d’infiniment plus de données mobiles, puisque leur abonnement passe à l’illimité pour 15.99€/mois, voir 9.99€/mois pour les détenteurs de la Freebox Pop. Une minorité en profite d’ailleurs pour exploser les compteurs, réussissant la prouesse de télécharger plusieurs téraoctets en trente jours.

Face à la croissance des usages (entrer 40% et 50% chaque année) les opérateurs ont d’ailleurs commencé le déploiement de la 5G afin d’éviter une surcharge de leurs réseaux 4G. Dans ce contexte, Univers Freebox vous interroge : quel type de consommateur êtes-vous ? Plutôt dans la moyenne, gros utilisateur de votre forfait mobile ou au contraire économe ? Nous vous invitons ainsi à répondre à notre sondage ci-dessous. Pour rappel, vous pouvez retrouver votre suivi conso directement depuis votre espace abonné Free Mobile ou en appelant le 555, voire en utilisant l’application Free Mobile – Mon Compte.