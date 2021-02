Netflix lance une nouvelle fonctionnalité en France pour les addicts mobiles

Le plus grand service de SVOD du monde annonce le déploiement mondial d’une nouvelle fonctionnalité pour les fans de séries toujours en mouvement : les téléchargements personnalisés.

Récupérez les séries qui peuvent vous intéresser sur votre smartphone, sans même y penser. Avec les téléchargements personnalisés, Netflix fait un pas de plus dans la suggestion de contenus adaptés aux goûts des utilisateurs sur son application mobile.

Cette fonctionnalité, uniquement déployée sur Android pour le moment, permet en effet à un fan de séries d’autoriser l’application Netflix à télécharger les séries et films recommandés en fonction de ses goûts. Ainsi, lorsque vous serez en déplacement, vous retrouverez quelques programmes accessibles hors-connexion, préalablement téléchargés sur votre smartphone.

Netflix annonce vouloir laisser le contrôle à ses utilisateurs et la fonctionnalité n’est pas activée par défaut. Une fois la mise à jour reçue, il suffit à l’utilisateur de se rendre dans la section “téléchargements” de son appli, puis de sélectionner le volume de contenu qu’il souhaite télécharger. Trois choix sont laissés : 1Go, 3G ou 5G alloués au stockage de vos séries recommandés sur votre smartphone. A noter, le téléchargement se fait uniquement en WiFi et vous pouvez caster ces épisodes sur un appareil compatible, au besoin.

Le géant de la SVOD testera bientôt cette fonctionnalité sur iOS. Il a déjà lancé, il y a deux ans, la fonctionnalité de téléchargement intelligents sur mobile. Cette dernière permet notamment à votre appli de télécharger la suite d’une série que vous avez déjà enregistrée sur votre portable, épisode par épisode.

Pour rappel, Netflix est inclus pour les abonnés Freebox Delta et One. Les abonnés Freebox Révolution, Pop et mini 4K peuvent également en bénéficier via l’application préinstallée sur leur player et une option leur est proposée dans leur espace abonné Freebox.