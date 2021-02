Ras-le-bol de la Pop et des retards, inquiétudes pour Free Ligue 1 Uber Eats… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des Télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

L’incertitude autour de la Ligue 1 pèse aussi sur Free

La distribution du championnat Français pour les saisons à venir est pour le moins incertaine. Alors que Canal+ et BeIN s’attaquent à la LFP pour remettre en jeu tous les droits du championnat, Free veut égalemenr renégocier sa part. Seulement, certains Freenautes se posent la question : l’opérateur aurait-il beaucoup à gagner avec un nouvel appel d’offres ? En effet, le risque de perdre les droits est tout de même présent, et sans droits… Des années de développement pour son service 100% foot partent en fumée !

Un nouvel écran d’accueil sur la Freebox qui ne fait pas l’unanimité

La Freebox Pop bénéficie d’une nouveauté dans son interface Android TV, avec un bandeau de recommandations de contenus. Une nouveauté qui n’est pas au goût des Freenautes habitués à créer leurs propres bouquets. D’autant plus quand cette fonctionnalité n’est pas disponible à l’heure actuelle sur la dernière box de Free !

Cependant, il convient de ne pas s’attaquer aux mauvaises personnes : comme le rappelle Fystrack, ce n’est pas Free qui a implémenté ce bandeau, mais Google, sur Android TV !

Les boutiques de Free, Orange, SFR et Bouygues Telecom sont elles si inutiles ?

UFC-Que Choisir a décerné son prix du meilleur opérateur fixe la semaine dernière et si la palme revient à Orange, Sosh est juste derrière, pénalisé par un manque de boutiques. Si pour certains internautes, ces enseignes n’ont aucun intérêt, le baromètre semble pourtant attester du contraire : l’importance d’avoir des espaces de distribution. Le débat est ouvert dans les commentaires.

Ras le bol des retard !

Imaginez six longs mois d’attente pour recevoir votre Freebox. Pour une grande partie de ceux ayant commandé la Freebox Delta + Pop, c’est malheureusement une réalité. Et Edsetton pousse son coup de gueule, estimant que l’histoire d’une rupture de stock due au succès d’une box ne tient plus. Pas la huitième fois !

Happy Birthday Free ! Et meilleurs voeux pour la suite !

L’opérateur de Xavier Niel fête ses 22 ans cette année et a encore bien des projets dans ses cartons. Certains internautes, tout en lui souhaitant un bon anniversaire, indiquent ce qu’ils attendent le plus de l’opérateur… Y compris des projets plus modestes qu’une nouvelle box ou une révolution mobile !