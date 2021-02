Freebox Pop : lancement d’un “nouvel écran d’accueil plein d’idées” sur l’interface Android TV

Encore très loin de ressembler à Google TV, l’interface Android du Player Pop commence à s’en rapprocher. Un nouvel écran truffé de recommandations est désormais disponible.

Il suffira d’une mise à jour d’Android TV Home pour en profiter. Dès à présent, les abonnés Freebox Pop et Delta+ pop peuvent disposer d’un “nouvel écran d’accueil plein d’idées” lorsque qu’ils naviguent à travers le launcher Android, à savoir l’interface qui permet en parallèle d’Oqee TV, d’accéder au Google Play Store et à une kyrielle de recommandations de contenus en fonction des applications téléchargées et sélectionnées.

Un large bandeau prend donc désormais place en haut de l’écran tout en l’habillant davantage. Plus concrètement, Celui-ci a été pensé pour faire découvrir les films et séries provenant des services de l’utilisateur (Netflix, Disney+, France.TV etc) mais aussi des applications populaires. Ces recommandations ont été sélectionnées par l’équipe Google Play.

Comment bénéficier de ce nouvel écran d’accueil

Envie de tenter cette nouvelle expérience TV ? Pour en profiter, il est nécessaire de mettre à jour “Android TV Home”. Ce logiciel est le point de départ pour commencer toutes les activités sur un appareil Android TV.

Pour télécharger la nouvelle version estampillée 3.0.10, il suffit de se rendre dans le Play Store, en cliquant ensuite sur la rubrique “Applications”, puis “téléchargez d’autres applications”. Restera enfin à sélectionner la bulle profil en haut à droite de l’écran puis entrer dans “Gérer les applications et les jeux”.

La mise à jour d’Android TV Home sera alors proposée. Une fois téléchargée, restera alors à redémarrer le Player Pop. Un écran de présentation du nouvel écran d’accueil apparaîtra alors.