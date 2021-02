Free Mobile : un phishing vraiment raté, les abonnés ne risquent pas grand-chose

Ce phishing s’ajoute à la longue liste des arnaques du genre totalement ratées ciblant les abonnés Free Mobile. La raison ? Son auteur ne s’est pas foulé.

Certains auteurs de phishing y mettent du leur pour tenter de berner les abonnés Free Mobile. Ici, ça n’est clairement pas le cas.

Estimant qu’un “Free.FR” en guise d’expéditeur, qu’un “VOUS AVEZ Gagné” comme sujet et qu’une photo de smartphone (pas le bon, d’ailleurs) suffiraient à faire tomber un maximum d’internautes dans le panneau, l’auteur d’un phishing n’a même pas pris le soin d’ajouter le logo de l’opérateur de Xavier Niel.

Pas sûr au final qu’ils soient beaucoup à se lancer dans le sondage proposé pour tenter de remporter l’un des derniers smartphones haut de gamme de la firme à la pomme. Surtout avec un français un peu bancal (impression de texte à trous avec les crochets, majuscules placées au hasard, accents manquants, etc.) et une adresse de contact hors de France.

BH

Quelques réflexes à avoir en cas de doute

Parmi les réflexes pour éviter de se faire avoir : vérifier l’adresse d’expédition, l’adresse des liens, la cohérence du message et les fautes plus ou moins nombreuses. On peut également utiliser le texte du message pour voir s’il n’a pas déjà été utilisé dans du phishing signalé. Pensez enfin à nous indiquer, par e-mail ou via Twitter, les nouveaux cas de phishing ciblant les abonnés Free que vous pourriez recevoir par e-mail ou par SMS.

Merci @CallMeLovatics