Free Mobile : une commune y trouve doublement son compte avec les antennes-relais

Les antennes-relais des opérateurs sont plutôt bien vues dans une commune, avec une amélioration de la couverture réseau et une nouvelle rentrée d’argent arrivant au bon moment.

À Saint-Vincent-en-Bresse, dans le département de Saône-et-Loire, Free voulait installer une nouvelle antenne-relais, alors que Bouygues Telecom et SFR devait en délocaliser une suite à des travaux prévus au château d’eau.

La commune a alors proposé aux deux opérateurs d’implanter leurs équipements dans le bois communal, en leur attribuant une surface 100 m² chacun. Les deux telcos ont accepté. Les travaux pour l’installation de Free sont terminés et l’équipement devrait être opérationnel d’ici deux mois. Dans le cas de Bouygues Telecom, les travaux n’ont pas encore démarré et la mise en service pourrait intervenir dans les six mois.

Le deal qui tombe à pic

L’issue des négociations fait le bonheur du maire Bruno Favette. “C’est une bonne solution pour couvrir les zones blanches sur l’ensemble de notre commune, et même sur certains endroits limitrophes”, indique d’élu. Et d’avancer les trois bons points de ce deal : “une meilleure couverture de réseau, pas de nuisance visuelle et une rentrée d’argent”.

Les deux emplacements rapporteront d’ailleurs un total 10 000 euros par an pendant au moins 12 ans. “Il s’agit d’une rentrée d’argent importante pour la commune, vu la situation actuelle. La commune est endettée, on fera avec un budget toujours aussi serré jusqu’en 2023, tout en cherchant de nouvelles pistes pour se donner une bouffée d’air et là, nous en avons trouvé une”.

Source : Le Journal de Saône et Loire