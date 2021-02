Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : des offres spéciales sur les Freebox et le mobile, un service débarque et plus encore

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus. Nouveautés Free Freebox Pop et mini 4K : un nouveau service de streaming débarque avec un essai gratuit au coeur du “réel”. Bonjour à Hayu pour les accros à la téléréalité made in USA. Son prix, 4,99€/mois avec unessai gratuit de 7 jours. Plus d’infos...

Free offre pendant 1 mois l’offre Youboox Premium spécialement créée pour ses abonnés. Sans engagement, celle-ci passera ensuite à 7,99 €/mois, vous pouvez donc résilier à l’issue du 1er mois gratuit. Plus d’infos… L’offre “Dorcel Club”, disponible dans le Vidéo Club de la Freebox, est actuellement en promotion, à -45% de quoi bénéficier de programmes X en illimité. Plus d’info…

Avis aux bêta-testeurs, un nouvelle mise à jour de Freebox Connect a été déployée sur iOS mais aussi sur Android. Nouveautés Free Mobile Free a dégainé jusqu’au 26 février une nouvelle vente privée sur Veepee. Celle-ci intègre au choix un iPhone 8 64 Go reconditionné grade “bon état” ou un iPhone 7 32 Go grade “très bon état”. L’un ou l’autre vous sera livré gratuitement pour tout abonnement au forfait Free Mobile illimité proposé au tarif habituel, soit 19,99 euros par mois ou 15,99 euros par mois pour les abonnés Freebox (et même 9,99 euros par mois pour les abonnés Freebox Pop). Plus d’infos…

Free Mobile : il est désormais possible de choisir l’heure et le jour de livraison du smartphone offert lors des ventes privées. Plus d’infos…

L’opérateur a lancé jusqu’au 23 février une offre Série Free avec 60 Go de data en France métropolitaine et 8 Go en roaming, au prix de 9,99€ pendant 1an. Plus d’infos…

A peine lancé dans l’hexagone, le Samsung Galaxy A02s fait son entrée dans la boutique en ligne de Free Mobile, au prix de 159€. Plus d’infos…

La boutique Free Mobile propose de nouvelles remises sur des smartphones de marque Oppo. Plus d’infos… Annonces de la semaine Vous souhaitez tester votre éligibilité à la fibre optique et rester informé à chaque étape du raccordement ? Free met sa carte officielle à jour.. Plus d’infos…

Xiaomi Mi 11 : le smartphone haut de gamme sera disponible chez Free Mobile. Plus d’infos…

Abonnés Freebox avec TV by Canal : mise à jour de myCanal en version bêta. Cette nouvelle mise à jour apporte un léger lifting sur l’application Android, un nouveau menu “Espace client” fait son apparition sur Android TV. Plus d’infos…