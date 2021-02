Free Mobile : un nouveau Samsung Galaxy accessible et polyvalent débarque dans la boutique en ligne

A peine lancé dans l’hexagone, le Samsung Galaxy A02s fait son entrée dans la boutique en ligne de Free Mobile, au prix de 159€.

Un écran panoramique de 6,5 pouces HD+, peu de bord, une caméra principale de 13 Mpx et Android 10, le Samsung Galaxy A02s est un smartphone d’entrée de gamme accessible et polyvalent, doté d’une batterie longue durée de 5000 mAh et de 32 Go de stockage.

Interessant pour les petits budgets, celui-ci est désormais proposé dan la boutique en ligne de Free Mobile au prix comptant de 159€. Le paiement en 4 fois sans frais est aussi proposé soit 42€ à la commande puis 3 fois 39€. S’agissant du 24 fois sans frais, il faudra débourser 39€ à la commande puis 24 fois 5€.

La fiche technique du Samsung Galaxy A02s