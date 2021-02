Abonnés Freebox avec TV by Canal : mise à jour de myCanal

Canal+ déploie actuellement une version bêta de myCanal sur les smartphones Android mais aussi sur Android TV. Deux nouveautés sont au programme.

Estampillée 4.10, cette nouvelle mise à jour apporte un léger lifting sur l’application Android, “notre header se fait une beauté et passe en blanc”, informent les développeurs dans la description de cette nouvelle mouture dont la version stable devrait être déployée très rapidement.

S’agissant des box tournant sous l’OS de Google comme la Freebox Pop et la mini 4K, un nouveau menu “Espace client” fait son apparition, la page “mon compte” y a été déplacée.

A noter également une mise à jour de Netflix sur Android TV, afin de résoudre “des problèmes signalés.”

Pour rappel, afin de télécharger une mise à jour sur la Freebox Pop, il suffit de se rendre dans le Play Store, en cliquant ensuite sur la rubrique “Applications”, puis “téléchargez d’autres applications”. Restera enfin à sélectionner la bulle profil en haut à droite de l’écran puis “Gérer les applications et les jeux”.

Une plateforme accessible aux abonnés Freebox avec TV by Canal

MyCanal est l’application officielle, qui permet aux abonnés Canal/Canal+ de bénéficier de leur offre sur tous les écrans, et aux non abonnés d’accéder aux programmes en clair sur iOS et Android. C’est surtout l’application indispensable pour les Freenautes abonnés à l’offre “TV by Canal” via la Freebox (Delta et Révolution), qui ont accès à toutes les fonctionnalités de myCanal en mobilité, comme les chaînes Canal, les chaînes gratuites de Freebox TV ainsi que le replay. Les abonnés ayant migré vers la Freebox Pop ont également pu profiter de l’option. MyCanal propose également une version Android TV compatible avec la Freebox Mini 4K (découvrez notre test) et sur la Freebox Pop, même si son accès s’avère très restreint.