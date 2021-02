Le nouveau Galaxy S21 voit la vie en rose chez Free Mobile

Disponible à la commande depuis le 29 janvier, la nouveau Galaxy S21 est disponible dans un nouveau coloris

Suite à la mise à jour de la boutique en ligne de Free Mobile, une nouveau coloris est apparu pour le Galaxy S21. Il était disponible jusqu’à présent uniquement en gris et est désormais proposé en rose également. Le tarif, lui, ne bouge pas, il faudra débourser 859 euros au comptant pour bénéficier du dernier smartphone haut de gamme de Samsung. Il est également possible de bénéficier d’une offre de remboursement de 100€ sur l’achat de votre smartphone très haut de gamme, valable jusqu’au 04 mars prochain. Pour en profiter, une fois votre smartphone commandé il faudra envoyer un formulaire disponible ici..

Pour rappel, le Galaxy S21 propose un écran AMOLED 6,2 pouces FHD+ 120 Hz, un triple capteur photo 64 + 12 + 12 Mégapixels au dos et un capteur photo 10 Mégapixels à l’avant. Il embarque par ailleurs une batterie 4 000 mAh. Le Galaxy S21+ permet de passer à une diagonale de 6,7 pouces et à une batterie 4 800 mAh. Quant au Galaxy S21+, il embarque un écran AMOLED 6,8 pouces Quad-HD+ 120 Hz, un quadruple capteur 108 + 12 + 10 + 10 Mégapixels à l’arrière, un module 40 Mégapixels pour les selfies et une batterie 5 000 mAh. Il supporte en outre le stylet S-Pen, hérité de la famille Galaxy Note et disponible séparément.