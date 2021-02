Free Mobile : il est désormais possible de choisir l’heure et le jour de livraison du smartphone offert lors des ventes privées

Choisissez quand vous souhaitez être livrés.

Nous vous en parlions lundi, Free a lancé une nouvelle offre spéciale sur Veepee.fr qui intègre un iPhone 8 64Go reconditionné grade “bon état”, et ses accessoires, ou un iPhone 7 32Go grade “très bon état”, au choix. L’un ou l’autre vous sera livré gratuitement pour tout abonnement au forfait Free Mobile illimité proposé au tarif habituel, soit 19,99 euros par mois ou 15,99 euros par mois pour les abonnés Freebox (et même 9,99€/mois pour les abonnés Freebox Pop).

Et il y a une nouveauté plutôt pratique qui est proposée lors du parcours d’abonnement. En effet, il est désormais possible de choisir le jour et l’heure de la livraison pour le smartphone offert. Des créneaux de 2 heures sont ainsi proposés du lundi au samedi. Cela permet donc de réceptionner son colis quand on est certain d’être à son domicile.