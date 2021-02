Choc des smartphones à 99 euros chez Free Mobile : Xiaomi Redmi 9A ou Alcatel 1S 2020 ?

La boutique Free Mobile propose actuellement deux smartphones à 99 euros. Lequel se présente comme le meilleur choix en fonction de vos besoins ?

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose un comparatif des smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile. Il s’agit de vous aider à choisir en fonction de vos attentes.

Aujourd’hui, nous mettons face-à-face les Xiaomi Redmi 9A et l’Alcatel 1S 2020, tous les deux vendus à 99 euros grâce à une réduction de 20 euros sur le premier. Notez d’ailleurs qu’on parle de smartphones limités à la 4G. Pas de 5G à ce niveau de prix.

L’écran : Xiaomi

Dans les deux cas, on a une dalle IPS, une définition HD+ et une encoche goutte d’eau. Le Xiaomi Redmi 9A offre toutefois une diagonale un peu plus importante et un menton moins prononcé.

Notre classement :

Xiaomi Redmi 9A (6,53 pouces, HD+, IPS, encoche goutte d’eau) Alcatel 1S 2020 (6,22 pouces, HD+ IPS, encoche goutte d’eau)

Performances en multimédia : Alcatel

Avec ses 3 Go de mémoire vive, l’Alcatel offrira un peu plus de souplesse en multitâche et en multimédia. Dans les deux cas, il ne faudra de toute manière pas se montrer exigeant concernant les performances, notamment en jeu.

Notre classement :

Alcatel 1S 2020 (processeur octa-core 1,8 GHz du chipset Helio P22, mémoire vive 3 Go) Xiaomi Redmi 9A (processeur octa-core 2,0 GHz du chipset Helio G25, mémoire vive 2 Go)

La photo : Alcatel

Dans les deux cas, on a de la capture photo 13 Mégapixels au dos et 5 Mégapixels à l’avant. L’Alcatel ajoute un (tout petit) peu de polyvalence, en intégrant notamment un capteur pour l’ultra grand-angle et un autre pour la macrophotographie. Mais rien de foufou, non plus.

Notre classement :

Alcatel 1S 2020 (13/5/2 Mégapixels à l’avant, 5 Mégapixels à l’avant) Xiaomi Redmi 9A (13 Mégapixels à l’arrière, 5 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie : Xiaomi

Une puissance de charge identique pour les deux, mais une capacité de batterie 25 % plus importante pour le Xiaomi qui promet ainsi une autonomie plus confortable. Le Redmi 9A remporte cette manche.

Notre classement :

Xiaomi Redmi 9A (batterie 5 000 mAh, charge 10 Watts) Alcatel 1S 2020 (4 000 mAh, charge 10 Watts)

VERDICT : le Xiaomi Redmi 9A

Difficile de les départager, chacun ayant ses atouts. Un peu plus de souplesse en multitâche et un peu plus de polyvalence en photo pour l’Alcatel 1S 2020, ce qui est toujours bienvenu sur ce segment tarifaire. Un écran un poil plus grand et un peu plus d’autonomie pour le Xiaomi Redmi 9A, ce qui n’est pas négligeable non plus.

Sachant qu’il y a peu de chances de prendre un smartphone à 100 euros pour du jeu vidéo ou de la photo, nous privilégierions l’autonomie et donc le Xiaomi Redmi 9A avec sa batterie 5 000 mAh. Soulignons par ailleurs la finition bien plus qualitative par rapport à l’Alcatel 1S 2020. Contrairement à son rival, il fait en revanche l’impasse sur le lecteur d’empreintes digitales.