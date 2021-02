La fin d’une époque et du WiFi libre, sauter d’un forfait à un autre : malin ou radin ? Vos meilleures réactions à l’actu de Free et des Télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Les Freenautes rendent hommage au FreeWiFi

Free enclenche l’extinction de son réseau communautaire FreeWifi sur ses plus anciennes box. Certains crient à l’injustice, d’autres trouvent le choix justifié à l’heure de la 4G et de la 5G, mais la majorité saluent un outil qui a su dépanner de nombreux Freenautes et qui a permis à bien des français de bénéficier librement d’une connexion WiFi .

Une réponse aux forfaits avec augmentation automatique : en changer régulièrement !

Les augmentations automatiques de forfaits sont monnaies courantes chez Bouygues Telecom et SFR. Et certains ont développé une astuce finalement assez simple : changer régulièrement d’offre. Mais comme le dit wsaintcr, cela nécessite tout de même un certains effort et de faire la chasse aux promos.

S’il qualifie les adeptes de cette pratique de “petits malins”, Nini78 considère cependant que les efforts n’en valent pas vraiment la peine pour “quelques euros” d’économisés. Et vous, plutôt team “malins” ou “radins” ?

Des solutions alternatives pour payer ses abonnements moins chers, mais qui marchent à la confiance

Alors que Canal+ lançait sa chaîne digitale dédiée à la Ligue 1 certains utilisateurs considèrent toujours que l’accès à la Ligue 1 est trop chère, puisqu’elle nécessite un abonnement à Canal+. Ainsi, Rx s’est penché sur une solution de partage d’abonnement, via une plateforme nommée Spliit.

Mais comme le note clemand, ce type de plateforme nécessite beaucoup de confiance envers ceux avec qui l’on partage le compte. Si Rx montre patte blanche et affirme ne pas avoir l’intention de fouiller, le risque est tout de même présent. Et vous, êtes vous prêts à utiliser ce type de plateforme, ou préférez-vous les accords entre amis ?

Le démarchage téléphonique, une vraie plaie pour les Freenautes

Le Conseil d’État a invalidé les limitations de l’Arcep concernant le démarchage téléphoniques. Une décision qui a évidemment ravi les acteurs proposant de la prospection, mais qui a fait bondir les Freenautes, qui décidément, détestent la pratique.

Mais certains partagent même leur astuce pour éviter d’être dérangés sur leur téléphone fixe.

Le rachat de M6 suscite bien des craintes et des espoirs

La maison-mère de Canal+ serait partante pour une alliance avec Bouygues (TF1) afin de racheter M6 et RTL. Le scénario envisagé par Vivendi serait d’acquérir M6 et ses chaînes alors que TF1 s’emparerait de RTL. Un plan qui fait notamment craindre une position dominante pour Canal+, et fait rêver un rachat par Mediawan, qui, comme le rappelle DG33600 ne fait pas partie des favoris.