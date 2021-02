Smartphones chez Free Mobile : lequel choisir avec un budget maximal de 150 euros ?

Univers Freebox vous propose des sélections avec les smartphones disponibles dans la boutique Free Mobile. D’ailleurs, qu’y trouve-t-on en ce moment pour 150 euros et moins ? Voici nos suggestions si vous comptiez changer votre smartphone en passant par la boutique de l’opérateur pour profiter d’un paiement en plusieurs fois sans frais.

Notre sélection s’intéresse aujourd’hui aux budgets les plus serrés avec un budget maximal de 150, voire 100, euros en poche. Autant le dire d’emblée : inutile pour l’instant d’espérer avoir la 5G. Cette sélection ne comportera que des modèles compatibles 4G.

Pour 99 euros : l’Alcatel 1S 2020 ou le Xiaomi Redmi 9A

Sous la barre des 100 euros, dans le cas d’un budget vraiment très serré, la boutique Free Mobile propose deux smartphones, l’Alcatel 1S 2020 et le Xiaomi Redmi 9A, grâce à une réduction de 20 euros sur le second.

Ceux préférant un peu plus de performances en multimédia et de polyvalence en photo iront plutôt vers l’Alcatel 1S 2020. Le smartphone embarque par ailleurs une batterie 4 000 mAh avec une charge 10 Watts pour une autonomie confortable et une charge pas trop longue. Il faut par contre composer avec un design un peu daté et une finition assez moyenne.

Ceux privilégiant l’autonomie et une finition plus qualitative trouveront toutefois plus intéressant le Xiaomi Redmi 9A. Celui-ci embarque en effet une grosse batterie 5 000 mAh permettant de tenir 2-3 jours sans trop forcer et profite d’un assemblage de bonne facture au regard du positionnement tarifaire. Le test du Xiaomi Redmi 9A

Pour 139 euros : l’Alcatel 3L 2020 ou l’Apple iPhone 6S

Entre 100 et 150 euros, deux choix ressortent. Il y a tout d’abord l’Alcatel 3L 2020 proposant une configuration d’entrée de gamme sans grosse frustration. Celui-ci permet d’avoir assez de fluidité au quotidien et de jouer occasionnellement, profite d’un capteur photo 48 Mégapixels et permet de tenir 2 jours loin du secteur.