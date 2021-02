Free Mobile : les abonnés sont désormais prévenus par SMS lors du changement de leur e-mail

Lors du changement de leur adresse e-mail de contact, les abonnés Free Mobile reçoivent désormais dans les minutes qui suivent un SMS de confirmation. De quoi être averti et pouvoir agir rapidement en cas de manoeuvre frauduleuse.

D’après des remontées d’abonnés et nos propres constatations, Free Mobile envoie à présent un SMS de confirmation lors du changement de l’adresse e-mail de contact renseignée dans l’espace abonné. Cette adresse permet pour rappel d’être prévenu de la disponibilité d’une nouvelle facture ou encore de recevoir le code PUK en cas de carte SIM bloquée.

Lors de notre test, nous avons changé une adresse e-mail Live par une adresse Gmail. Le changement était confirmé dans l’Espace Abonné et notifié par SMS deux ou trois minutes plus tard. Assez rapidement, donc. Idem lors du retour à l’adresse e-mail initialement utilisée.

Dans le SMS reçu, on trouve le numéro du compte concerné et la nouvelle adresse e-mail. La nouvelle adresse n’apparaît d’ailleurs pas entièrement pour des raisons de sécurité. L’abonné est enfin invité à contacter le 3244 au plus vite dans le cas où il ne serait pas à l’origine de la modification.