Free Mobile prend les devants face à Orange, en retard dans une zone blanche

Si Orange est déjà installé, il tarde à activer son antenne dans une commune située en zone blanche. Free Mobile vient à la rescousse, mais ce ne serait pas suffisant pour le maire.

Dans la Sarthe, Orange est à la traine et Free veut prendre le relais. Les élus du bourg de Parcé-sur-Sarthe, situé en zone blanche, pensaient avoir trouvé une solution à leur manque de connexion quand Orange avait accepté d’installer une antenne-relais assez proche du centre bourg pour accéder à une connexion suffisante.

La démarche date de 2018 et depuis l’antenne est bien montée, Orange paye son loyer mais… aucun branchement n’a été effectué, il n’y a donc toujours pas de réseau. Le maire de la commune, Michel Gendry, explique qu’”Orange est compliqué à contacter“, prenant l’exemple d’un incident durant lesquels des câbles ont été arrachés, privant deux entreprises et plusieurs habitants de communications téléphoniques. C’est ici que Free intervient.

L’opérateur de Xavier Niel a en effet contacté la mairie, proposant d’installer une nouvelle antenne 4G et adaptable pour accueillir la 5G dans le futur. L’emplacement suggéré est près du stade, et deux solutions sont proposées : ” soit de remplacer un des mâts d’éclairage autour du terrain de foot, soit dans l’angle près du bois. De toute façon ça se verra ” indique Michel Gendry. Free a déjà fait du repérage et proposera une simulation d’intégration de son antenne au paysage, et a également offert de tenir une permanence en mairie pour expliquer le projet à la population, explique le maire.

Cependant, pour Michel Gendry, la proposition de Free n’est pas une solution suffisante et “ne résout pas le problème de couverture de la commune”, puisque les antennes ont tout de même une portée assez limitée. A voir comment la situation évoluera.

Source : L’écho Fléchois