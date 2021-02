Publicité ciblée et distribution : Orange et M6 signent un double accord

L’opérateur historique annonce un deuxième partenariat pour proposer de la publicité ciblée, cette fois avec les chaînes du groupe M6 avec qui il a également renouvelé son accord de distribution.

Après France Télévisions, c’est au tour de M6 de signer avec Orange pour proposer de la publicité ciblée sur les Livebox. Le groupe pourra ainsi proposer directement des campagnes basées sur les données géographiques, le type de foyers ou encore l’usage de la télévision pour proposer des spots de publicités plus efficaces aux abonnés de l’opérateur. Le tout “dans le strict respect de la réglementation des données personnelles”, précise l’opérateur historique.

Orange a déjà lancé une campagne de publicité segmentée sur ses Livebox en novembre dernier, suite à son partenariat avec le groupe France Télévisions. Ce n’est pas le seul opérateur à préparer le déploiement de ce nouveau genre de campagne, puisque Bouygues Telecom a par exemple annoncé hier un accord similaire avec le groupe TF1. Altice, maison-mère de SFR n’a pas encore annoncé d’accord de ce type, tout comme Free.

Dans le même temps, Orange annonce également avoir renouvelé son accord de distribution des services audiovisuels du Groupe M6 sur la TV d’Orange. En somme, il permet à tous les abonnés Livebox de continuer de profiter des chaînes linéaires, des services de replay et des fonctionnalités enrichies (avant-premières, fenêtres de diffusions non linéaires étendues…). L’accord prévoit également la mise en place de nouveaux services, permettant notamment de bénéficier de contenus non linéaires sans publicité et de regarder des matchs de foot en 4K dont “l’Euro 2020”.