Free Ligue 1 Uber Eats : l’application foot se dote d’une nouvelle fonction sous iOS

L’application Free Ligue 1 Uber Eats pour iOS se peaufine avec une mise à jour ajoutant une fonction et améliorant l’expérience utilisateur.

La déclinaison iOS de Free Ligue Uber Eats vient de passer dans une version estampillée 1.5.0. Les développeurs indiquent que l’identité des buteurs ou des joueurs ayant reçu un carton jaune ou rouge est désormais précisée en haut de chaque feed. En parallèle, la stabilité de l’application a été améliorée.

Extraits de matchs en quasi direct, mais pas seulement

Proposé au travers d’applications mobiles iOS et Android disponibles sur l’App Store et le Play Store, le service Free Ligue 1 Uber Eats permet de recevoir les extraits vidéo en quasi direct de vos équipes préférées (buts, moments forts, plus belles actions). Après le coup de sifflet final, il permet aussi de recevoir le résumé du match. Les utilisateurs ont par ailleurs accès à différents programmes, dont le magazine U-Foot, les interviews décalées de Cadré, les podcasts Flash Foot et Football Society ou les épisodes de la websérie U19.

Présenté en juillet 2020 aux côtés de la Freebox Pop, Free Ligue 1 Uber Eats est en outre disponible sur Freebox via le canal 63.

Gratuité jusqu’à la fin de la saison

Rappelons que Free a annoncé la gratuité de son service jusqu’à la fin de la saison 2020-2021. Toujours pas question de le monétiser.