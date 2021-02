C’est officiel, l’application Free Ligue 1 Uber Eats restera gratuite jusqu’à la fin de la saison 2020-2021

C’est reparti pour un tour. Offerte à tous depuis le début de la saison du championnat de France de football, l’application Free Ligue 1 Uber Eats le sera encore jusqu’à la dernière journée.

“Fort de son succès, Free prolonge l’offre de gratuité jusqu’à la fin de la saison 2020- 2021 pour permettre à un public toujours plus nombreux de découvrir toute la richesse des contenus associés à ce service”, annonce ce matin l’opérateur. La monétisation de ce média attendra donc. Disponible sur smartphones (iOS ou Android) et sur Freebox (canal 63), l’application est offerte à tous depuis son lancement en août dernier.

Détenteur des droits pour la diffusion de tous les matches sous forme d’extraits en quasi-direct (meilleurs actions, les buts et les résumés, système de notifications) de la Ligue 1 jusqu’en 2024, Free propose également dans son service, une kyrielle de contenus exclusifs (émissions, podcasts, interviews etc). “On vise un public qui veut suivre la Ligue 1 sans être contraint de passer une ou deux heures dans son canapé. On vise des personnes qui ont des impératifs et qui sont ultra-connectés“, a indiqué l’année dernière Frédéric Goyon, responsable de la ligne éditoriale de Free Ligue 1.

L’opérateur revendique plus de 500 000 utilisateurs pour son service 100% foot et l’assure “on a su à travers cette application fédérer les nombreux amateurs de foot pour leur apporter un service innovant et personnalisé mais aussi des contenus originaux qui contribuent à la promotion du football et à la mise en avant de nouveaux jeunes talents”.

Differents contenus exclusifs en vidéos et podcasts : U-Foot, U19, Rookies, Cadré, Football Society

Free propose en effet une offre éditoriale originale consacrée aux fans de football connectés et adeptes de contenus novateurs, on y retrouve des programmes courts faciles à consommer comme par exemple :

U-FOOT : émission d’actu, interviews, réseaux sociaux, gaming, freestyle : le foot à 360° en compagnie de Thomas Thouroude et de ses chroniqueurs comme les talents du Web Vinsky et Wiloo.

CADRE : l’interview taquine qui chahute et teste le second degré des joueurs de Ligue 1 Uber Eats et d’anciens footballeurs professionnels. 3/3 – U19 : immersion au cœur des centres de formation de l’hexagone, dans lesquels évoluent les talents de demain.

ROOKIES : la web série présentée par David Astorga, qui suit l’ascension des nouveaux talents du championnat, jusqu’à leurs débuts en professionnel, avec récemment le portrait de Kenny Nagera du PSG.

LE BUREAU DES STATS : Jean-Baptiste Goupil chasse les stats insolites du championnat et s’en amuse, non sans malice.

EN VRAI : quels hommes se cachent derrière les joueurs qui font se lever des stades chaque week-end ? La Web série découverte de l’univers personnel d’un footballeur.

ZONE FLASH : L’après-match d’une rencontre de Ligue 1 Uber Eats avec les réactions à chaud des protagonistes.

DEDICACE : tous les gestes techniques du football décortiqués par les plus grands freestylers. Et deux formats de podcasts inédits :

FLASH FOOT : toute l’actualité de la Ligue 1 Uber Eats, du lundi au vendredi, dans le podcast présenté par Sara Menaï, qui parle de toutes les équipes du championnat.

FOOTBALL SOCIETY : le podcast qui s’interroge sur les liens entre l’écosystème du football et l’évolution de notre société.