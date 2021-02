Un technicien d’Orange attaqué au marteau dans la rue, l’opérateur porte plainte

Les agressions se répètent sur les techniciens des opérateurs français.

“Un technicien d’Orange attaqué au marteau en région parisienne au cours d’une intervention. Inqualifiable agression ! Soutien indéfectible à nos héros du quotidien dont la mobilisation est remarquable”, s’est indigné hier sur Twitter Stéphane Richard, PDG de l’opérateur historique.

Les faits, un technicien de l’opérateur alors en pleine intervention sur un point de mutualisation à Osny dans le Val d’Oise, a été agressé la semaine dernière par un individu. L’homme s’est porté à son niveau en lui criant dessus, avant de le frapper avec un marteau après que le technicien a tenté de quitter les lieux pour échapper à la menace à bord de son véhicule. Ce héros du quotidien pendant la crise sanitaire a été transporté à l’hôpital. Son état de santé est rassurant, a fait savoir l’opérateur. Orange a porté plainte.

Plus grave encore, cette agression n’est pas un acte isolé, le nombre d’attaques visant les techniciens des opérateurs augmentent de plus en plus, rapporte Le Figaro. Fin décembre, deux salariés de SFR FTTH ont été pris pour cible à Neuilly-sur-Marne (93), alors qu’ils rénovaient des équipements de fibre. Selon Jean-Claude Brier, délégué régional Île-de-France chez Altice, les agresseurs avaient dans le viseur “la soudeuse à fibre optique”. La raison, son prix s’élevant à plusieurs milliers d’euros. « En Île-de-France, nos techniciens sont confrontés à ce problème plusieurs fois par mois », a-t-il également expliqué le mois dernier dans les lignes du Figaro. Hier, le directeur général de SFR, Grégory Rabuel, a d’ailleurs réagi sur l’oiseau bleu à l’agression du technicien d’Orange : “Nous sommes tous unis face aux agressions répétées de nos techniciens qui interviennent partout en France.”

Source : Le Figaro