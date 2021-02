Smartphones : un Nokia 1.4 pour les petits budgets et un Xiaomi Mi 11 bientôt en Europe

Chaque semaine, retrouvez un condensé des annonces autour des smartphones. Au programme : un nouveau modèle Nokia à petit prix, un modèle Xiaomi haut de gamme bientôt annoncé pour l’Europe et un nouveau modem 5G signé MediaTek.

HMD Global, la firme qui chapeaute les smartphones Nokia, a annoncé un nouveau modèle pour les petits budgets. Baptisé Nokia 1.4 et associé à un tarif de 99 euros, il propose un processeur quad-core à 1,3 GHz, une batterie 4 000 mAh, un écran 6,51 pouces HD+ et un double capteur photo 8 + 2 Mégapixels au dos. Livré avec Android 10 Go Edition, il est déjà promis à une mise à jour version Android 11 Go Edition.

Xiaomi a donné rendez-vous le 8 février 2021 pour un événement global où il sera notamment question du Mi 11, son dernier flagship pour l’instant cantonné à la Chine. Rappelons qu’il profite du Snapdragon 888, le chipset haut de gamme dernier cri de Qualcomm, et de MIUI 12.5, la nouvelle interface Android de Xiaomi. Des prix par ailleurs fuité via le site 91mobiles, à savoir 799 euros pour une configuration 8/128 Go et 899 euros pour une configuration 8/256 Go.

Quant à MediaTek, il a dévoilé le M80, son nouveau modem 5G qui fonctionne en Sub-6 GHz, mais également en bande millimétrique (mmWave). La firme indique des pointes à 7,67 Gbit/s en réception/download. Reste maintenant à attendre les plates-formes mobiles qui en profiteront.