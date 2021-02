Usages du Numérique : l’Arcep et le CSA publient leur premier référentiel commun

Le Pôle Numérique commun de l’Arcep et du CSA publie son tout premier référentiel. Des chiffres concernant les équipements et pratiques des Français en matière de numérique.

En mars 2020, l’Arcep et le CSA ont annoncé une collaboration se traduisant par la création d’un pôle numérique commun. Pour les deux institutions, il s’agissait alors de mettre leurs travaux et données en commun sur les usages numériques des Français. “Le Pôle numérique a pour but d’approfondir l’analyse technique et économique des enjeux que soulève le numérique et d’accompagner la mise en place par les deux régulateurs de leurs nouvelles missions dans ce domaine. Il vise également à mettre à disposition du grand public des données de référence communes sur ces sujets”, expliquent les autorités administratives.

Un premier référentiel publié

Ce Pôle Numérique Arcep – CSA vient justement de publier son premier référentiel des usages du numérique, un référentiel qui sera d’ailleurs renouvelé chaque année. Le document de 47 pages évoque par exemple les 30 millions d’abonnements Internet fixes haut et très haut débit en France, les 20,8 millions de locaux éligibles à la fibre optique et les 8,3 millions d’abonnés à cette dernière.

D’autres chiffres ressortent du rapport comme le fait que 88 % des Français utilisent Internet et que 78 % en font un usage quotidien. Il y a également le fait que 82 % des téléviseurs en France sont connectés à Internet, 46 % des internautes français ont déjà utilisé un assistant vocal et 77 % des 11 ans et plus disposent d’un smartphone. La France apparaît en outre comme le 6e marché mondial en 2019 pour la réalité augmentée / réalité virtuelle, après les USA, le Japon, la Chine, le Royaume-Uni et l’Allemagne avec 330 000 casques de RA/RV écoulés (contre 200 000 en 2018).

Un espace commun sur les sites d’Arcep

En parallèle d’un référentiel commun, les sites Internet de l’Arcep et du CSA disposent d’un espace consacré à l’activité du Pôle numérique qui “rassemblera à l’avenir l’ensemble des informations relatives à la vie du pôle (études en cours, ateliers…)”. Cet espace contiendra également un forum des terminaux qui “présentera l’ensemble des données, informations et études relatives aux terminaux (smartphones, enceintes connectées, etc.), à leur utilisation et aux questionnements qu’ils soulèvent”. Les travaux présentés pourront provenir des activités du Pôle Numérique, mais également d’autres entités.