Free Mobile : nouveau tarif exceptionnel pour un smartphone entrée de gamme

Le prix du Redmi 9 a baissé dans la boutique Free Mobile, passant sous les 150€.

En plus des iPhone reconditionnés, un autre smartphone très accessible bénéfice d’une nouvelle promo. Le Redmi 9 de Xiaomi est désormais proposé pour 149€, soit une baisse de 10€.

Lancé en été 2020, ce smartphone propose notamment un processeur Helio G80 et est disponible dans sa version 30 Go de RAM. Avec une grosse autonomie et le support de la charge 18 Watts en USB-C et une quad caméra de 13 MP + 8 MP + 5MP + 2M, il pourra vous séduire notamment par son positionnement assez entrée de gamme.