Free annonce l’ouverture “bientôt” d’un nouveau Free Center et vous fait deviner où

Toujours dans l’optique d’être au plus près de ses abonnés et prospects, Free continue le déploiement de son réseau de distribution.

Après avoir inauguré la semaine dernière sa 108e boutique à Grenoble et proposé dans la foulée une énigme autour d’une prochaine ouverture, Free récidive aujourd’hui avec une nouvelle devinette sous forme, à première vue, de logo. Alors dans quelle ville, l’opérateur prévoit de lancer un Free Center flambant neuf ? À vos claviers.

Free déploie ses boutiques à un rythme accéléré depuis 1 an. Il a récemment ouvert ses 104, 105, 106 et 107e Free Centers à Beuvais (Oise), dans le centre commercial Westfield Les 4 Temps à La Défense (Paris), dans le centre commercial Westfield Forum des Halles (Paris) et à Cherbourg (département de la Manche).

Pour rappel, un Free Center est un espace de découverte et de ventes qui permet de découvrir et de souscrire aux offres Freebox dont la nouvelle Freebox Pop, mais aussi d’essayer de nouveaux smartphones et surtout de recevoir l’assistance des Free Helpers