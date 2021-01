Abonnés Freebox Delta : 9 jeux PC offerts avec Prime Gaming

Tous les mois, Prime Gaming (ex-Twitch Prime) accessible gratuitement pour les abonnés Freebox Delta, offre plusieurs jeux à découvrir sur PC, il suffit d’être abonné à Amazon Prime. Voici la sélection du moment

Inclus dans l’offre Freebox Delta, Amazon Prime permet d’accéder à de nombreux avantages : le service de SVOD Prime Video, du streaming musical… mais aussi à du contenu gratuit pour les gamers avec Twitch Prime, récemment renommé Prime Gaming.

La plateforme de streaming en direct Twitch, très orientée autour du jeu vidéo propose une formule spécifique pour les abonnés Amazon Prime et par extension aux abonnés Freebox Delta ayant activé leur offre. Vous pouvez ainsi accéder à des fonctionnalités spécifiques à la plateforme, et même à des jeux gratuits sur PC. Focus sur la sélection de jeux à récupérer sur Twitch en janvier mais aussi après !

Yooka-Laylee and the Impossible Lair , à récupérer très vite !

Amateurs de plate-formes et d’esthétique colorée, vous voilà servis ! Vous pouvez dès à présent récupérer ce jeu plongeant dans une épique aventure en 2D, pour surmonter l’Overworld et vaincre la Capital B et son repaire. Niveaux alternatifs, aventure et nostalgie des anciens plateformers, tout y est. Attention, le jeu n’est disponible que jusqu’au 8 janvier, ne loupez pas le coche !

Sheltered , disponible jusqu’au 15 janvier prochain

Sheltered est un jeu de survie et de gestion de catastrophe profond et plein d’émotion. Il vous incombe de protéger une famille de quatre personnes qui a réussi à atteindre un abri déserté après une apocalypse mondiale. Gestion de vos ressources, mais aussi de vos personnages, comment réussirez-vous à survivre à cette fin du monde ?

La crème de la crème du multijoueur : Overcooked disponible gratuitement jusqu’au 22 janvier

Si vous êtes un habitué de Twitch, vous n’avez pas pu manquer ce jeu nerveux et stratégique se déroulant pourtant… dans une cuisine. Axé sur la coopération en local pour un à quatre joueurs, le jeu comporte 28 niveaux. En travaillant en équipe, vos camarades cuisiniers et vous devez préparer, cuisiner et servir toute une variété de plats délicieux avant que le client affamé ne claque la porte. Des bonnes tranches de rire sont à prévoir (et des moments de colères envers votre coéquipier aussi).

Sword Legacy Omen disponible jusqu’au 29 janvier prochain

Embarquez dans ce RPG tactique au tour par tour en vue isométrique, se déroulant dans une Angleterre moyenâgeuse. Vous incarnez Uther, un chevalier disgracié en quête de rédemption. Suivez le, lui et sa bande d’iconoclastes, et triomphez des nombreux dangers que vous réserve les terres de la perfide Albion.

5 jeux gratuits à récolter avant le 1er février

Et si ces premiers jeux ne vous plaisent pas, il en reste encore ! En effet, 5 jeux sont encore disponibles jusqu’au 1er février sur Prime Gaming. Notamment Along the Edge, jeu narratif dans lequel vos choix font évoluer la personnalité et l’apparence du personnage principal, dans un univers adulte teinté de fantastique.

Mais pour plus de fun, vous pouvez vous tourner vers When Ski Lifts Go Wrong, jeu de simulation et de construction où on vous propose de bâtir les structures et mécanismes de télésièges, de plateformes, qui mèneront vos petits skieurs carrés façon Minecraft jusqu’à leur piste où effectuer des acrobaties.

D’autres jeux sont à découvrir :

Void Bastards

Alt Frequencies

Bridge Constructor Playground

Vous pouvez réclamer ces jeux depuis cette page Twitch en étant connecté avec vos identifiants Amazon liés à votre offre Freebox Delta.

Pour rappel, la gratuité de ces jeux est limitée dans le temps, vous pouvez toutefois les installer quand vous le souhaitez après les avoir récupérés, depuis l’application Twitch sur votre PC, dans la rubrique “Games”. A noter que dans certains rares cas, une autre plateforme sera nécessaire, comme pour Battlefield 3.