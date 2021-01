Clin d’oeil : les schémas d’une prétendue puce 5G dans les vaccins contre le Covid-19 ont fuité, mais…

Covid-19 et 5G, complots à gogo.

Vous le savez si vous traînez un peu sur les réseaux sociaux : la 5G et les théories du complot font bon ménage. Ajoutez à cela la méfiance envers les nouveaux vaccins contre le Coronavirus, et vous obtenez une fake news particulièrement savoureuse.

En Italie, une image circule sur la toile clamant qu’une puce 5G est présente dans les vaccins et ils peuvent le prouver ! En effet, de courageux investigateurs ont réussi à retrouver un schéma de cette micro-puce, déployée par le nouvel ordre mondial pour nous contrôler grâce à la 5G ! On ne doutera pas de l’authenticité de cette image, même si l’on ne comprend rien à l’informatique, il y a après tout la mention de 5G et de confidentiel. C’est que cela doit être vrai ! Bravo à ces courageux investigateurs, mais il s’avère que leurs efforts sont vains…

En effet, aussitôt publiée, aussitôt débunkée. Ce schéma est celui… d’une pédale de guitare. Plus précisément, ils ’agit du schéma électrique du modèle Metal Zone MT-2, fabriquée par Boss. Mario Fusco, défenseur de l’open source et chef de projet chez Red Hat ayant repéré l’infox, se permet même d’en rire en indiquant “je crois que l’insérer dans le vaccin contre le Covid est une excellente idée“. Qui sait, le vaccin pourrait être un remède pour ceux qui ont du mal à jouer en rythme en prime d’une immunité au virus ?

Difficile d’intégrer cela dans une seringue…

Et les internautes ne se lassent pas de se moquer des complotistes ayant partagé cette image. L’un d’entre eux, relayé par trustmyscience.com loue la conception simple de cette puce. ” Excellent. Rassuré de savoir que la 5G repose sur des amplificateurs opérationnels et quelques diodes 1n4148. La bonne vieille école. Pas de ces absurdités numériques et ces microprocesseurs. Je vais en prendre une dans chaque bras ” tweete-t-il.

Blague à part, les théories du complot gravitant autour de la 5G et des vaccins restent un véritable frein à leur déploiement à grande échelle. Lorsque vous êtes exposés à de nombreuses hypothèses alarmantes, même à peine vérifiées, une méfiance peut s’installer pour chaque nouvelle technologie. Le mieux reste de se renseigner par soi-même, via des organismes avec une réelle autorité en la matière comme, au hasard, l’organisation mondiale de la santé ou l’ANFR pour la 5G.