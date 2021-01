Le saviez-vous ? Les abonnés Freebox TV by Canal peuvent accéder à myCanal au-delà de nos frontières

Les utilisateurs de myCanal ne peuvent plus accéder à la plateforme lors de leurs déplacements au Royaume-Uni, annonce la filiale de Vivendi. Mais vous pouvez y accéder à travers toute l’Europe, ainsi qu’à Molotov

Saviez-vous qu’avec la portabilité européenne, vous pouvez accéder à la télévision française à l’étranger sur myCanal et Molotov ? Si les abonnés aux offres Canal n’auront plus accès à leurs contenus sur myCanal lors de leurs déplacements en Grande Bretagne, il reste encore de nombreuses destinations éligibles. Canal+ annonce en effet dans un billet de l’assistance que le Brexit entraîne la fin de la portabilité européenne de myCanal.

Plus d’accès à vos contenus en Angleterre, Ecosse et Pays de Galles donc. Cependant, le service reste accessible en Irlande, tant en 4G qu’en Wi-Fi ainsi que dans tous les pays de l’Union Européenne. Voici la liste fournie par Canal+ :

Allemagne

Autriche

Belgique

Bulgarie

Chypre

Croatie

Danemark

Espagne

Estonie

Finlande

Grèce

Hongrie

Irlande Italie

Lettonie

Lituanie

Luxembourg

Malte

Pays-Bas

Pologne

Portugal

République Tchèque

Roumanie

Slovaquie

Slovénie

Suède

A noter pour ceux voulant essayer d’utiliser l’application au Royaume Uni, l’application ne peut pas fonctionner si vous utilisez un VPN. Pas moyen de faire croire que vous êtes en France alors que vous prenez le thé à Westminster.

Une plateforme accessible aux abonnés Freebox avec TV by Canal

MyCanal est l’application officielle, qui permet aux abonnés Canal/Canal+ de bénéficier de leur offre sur tous les écrans, et aux non abonnés d’accéder aux programmes en clair sur iOS et Android. C’est surtout l’application indispensable pour les Freenautes abonnés à l’offre “TV by Canal” via la Freebox (Delta et Révolution), qui ont accès à toutes les fonctionnalités de myCanal en mobilité, comme les chaînes Canal, les chaînes gratuites de Freebox TV ainsi que le replay. Les abonnés ayant migré vers la Freebox Pop ont également pu profiter de l’option. MyCanal propose également une version Android TV compatible avec la Freebox Mini 4K (découvrez notre test) et sur la Freebox Pop, même si son accès s’avère très restreint.

Les abonnés payants de Molotov peuvent aussi emporter la TV française avec eux.

Si un compte sans abonnement ne vous permettra pas d’utiliser Molotov en dehors de l’hexagone, ceux ayant souscrit à Molotov Plus (3 ;99€/mois sans engagement) peuvent également emporter leurs programmes avec eux lors de leurs voyages.

Avec cette option, vous aurez accès aux chaînes suivantes :

TF1

France 2

France 3

France 5

M6

Arte

C8

W9

TMC

TFX

LCP / Public Sénat

France 4

BFMTV

C News

C Star

Gulli

France Ô

TF1 Séries Films

L’équipe

6ter RMC Story

RMC Découverte

LCI

FranceInfo

RT France

INA

Sport en France

TV5 Monde

France 24

BFM Business

Euronews

Figaro Live

Cheddar TV

LCP 100%

Public Sénat

Fashion TV

Luxe TV

Luxe TV UHD 4K

The Explorers UHD 4K

Winamax TV

i24 News en français,anglais et en arabe

Luxe TV 4K

Ainsi qu’aux contenus au sein des différents packs proposés par le service, si vous y avez souscrit. Voici également la liste des pays concernés pour Molotov : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède, France, ainsi qu’en Islande, Liechtenstein et Norvège.