Une nouvelle chaîne accessible sur Freebox Pop et mini 4K

Gourmand TV débarque sur Molotov.

Disponible sur la Freebox Pop et mini 4K, le service de télévision par internet Molotov a intégré hier une nouvelle chaîne thématique dans son offre Molotov Plus à 3,99€/mois (premier mois offert). Il s’agit de Gourmand TV du groupe Reworld Media. Dédiée à la cuisine des régions et des terroirs, cette chaîne s’adressant aux amateurs est une déclinaison du magazine bimensuel Gourmand. Au menu, des centaines d’heures de programmes. Certaines émissions de My cuisine, arrêtée en avril 2020, sont aussi de la partie. “Grâce aux recettes, aux astuces, et aux conseils de nos experts au travers de programmes de divertissements, découvrez la meilleur façon de manger”, annonce la chaîne.

Gourmand TV pourrait débarquer prochainement en direct sur les box des opérateurs. C’est en tout cas l’objectif du groupe Reworld Media, des négociations sont en cours.

D’autres chaînes thématiques du groupe pourraient également être distribuées prochainement par Orange, Free, SFR et Bouygues, à savoir Top Santé déjà disponible sur Molotov mais aussi Auto Plus TV, Maison & Travaux TV, Le chasseur français TV et Union TV.

Reworld Media a indiqué que ses chaînes de Télévision Thématiques et Services Vidéo à la demande s’intègrent dans une stratégie globale de valorisation des marques média de façon transversale : Presse – Digital – TV – Event.