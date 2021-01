Deux chaînes TV françaises poursuivent finalement l’aventure sur les Freebox

Retirée des offres Canal, MyZen TV continue sa diffusion à la carte sur toutes les Freebox. Pour sa part, Museum TV reste finalement disponible sans surcoût jusqu’au 15 décembre 2021 pour les abonnés avec TV by Canal.

Les yogistes vont pouvoir rester zen. “MyZen TV reste diffusée chez Orange TV, SFR, Free (à la carte) et Bouygues”, annonce ce matin la chaîne. Retirée le 31 décembre des offres Canal au même titre que Voyage, MyZen TV poursuit donc l’aventure en option à 1,49€/mois sur le canal 243 des Freebox.

Axée lifestyle, cette chaîne du groupe Secom propose des conseils pratiques, des expériences inspirantes et du divertissement autour du développement personnel. Au programme, des tutoriels et du coaching pour une vie plus saine.

Autre bonne nouvelle, Museum TV reste finalement incluse pour les abonnés Freebox avec TV by Canal jusqu’au 15 décembre 2021, annonce l’assistance Canal. La première chaîne dédiée à l’Art (canal 213) devait initialement être retirée des offres de la filiale de Vivendi le 31 décembre dernier. Un nouveau terrain d’entente a visiblement été trouvé.