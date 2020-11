Une nouvelle chaîne TV française va être lancée ce-mois-ci, qui pourrait être disponible sur Freebox. D’autres chaînes devraient suivre

Nous vous en parlions il y a quelques semaines, le groupe Reworld Media, éditeur de Top Santé TV, est en négociation avec tous les opérateurs, y compris Free, va lancer 6 chaînes thématiques, issues des magazines éponymes. Nous vous rapportions récemment le lancement très prochainement de TOP Santé TV , “l’unique chaîne française de thématique santé”. Sa diffusion est prévue chez tous les opérateurs (SFR, Free, Orange, Bouygues) avec qui des discussions sont en cours. A l’instar du magazine et du site web, la chaîne s’appuiera sur une équipe de journalistes et experts (Dr François Sarkozy, Jean-Michel Cohen…) dédiée, elle informera sur l’actualité et donnera des explications médicales sous forme d’émissions, de chroniques, de reportages et de documentaires.

Satelllifax rapporte aujourd’hui que la chaîne Gourmand TV, dédiée à la cuisine, va arriver avant la fin du mois sur Molotov TV. Il n’es pas précisé pour le moment si ce sera le cas pour les autres diffuseurs TV, mais c’est l’objectif du groupe Reworld Media qui a indiqué que ses chaînes de Télévision Thématiques et Services Vidéo à la demande s’intègrent dans une stratégie globale de valorisation des marques média de façon transversale : Presse – Digital – TV – Event

Au delà de ces 2 nouvelles chaîne, le groupe Reworld Media prévoit le lancement de 6 chaînes thématiques, issues des magazines. Pour le moment, 2 chaînes viennent déjà d’être conventionnées par le CSA pour une diffusion sur les box et en OTT : Top Santé et Gourmand TV donc, mais aussi Auto Plus TV. Maison & Travaux TV, Le chasseur français TV et Union TV.