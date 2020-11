WhatsApp teste la possibilité de lire les messages en cas de signalement par les utilisateurs

La messagerie WhatsApp envisage la possibilité d’accéder aux messages signalés par les utilisateurs. Il s’agit de pouvoir modérer plus efficacement les comportements jugés inappropriés.

WhatsApp a fait du chiffrement de bout en bout des conversations un argument phare de son service de messagerie, à l’heure où la vie privée reste un dossier extrêmement sensible. Sauf que cet aspect a également ses inconvénients.

Dans le but d’éviter certains agissements inappropriés et répétés type spam, harcèlement ou insultes, WhatsApp réfléchit ainsi à la possibilité d’accéder aux messages signalés par les utilisateurs, afin que des modérateurs puissent lire le contenu et prendre des mesures appropriées telles que le bannissement d’un utilisateur grâce à son numéro de téléphone.

Jusqu’à maintenant, un signalement n’entraînait que la suppression de la conversation et le blocage de l’utilisateur concerné. Reste désormais à connaître les contours exacts de cette future possibilité, celle-ci étant encore à l’état bêta sous Android (et prochainement sous iOS), mais surtout son accueil côté utilisateurs.

WhatsApp évolue sur d’autres sujets. La messagerie commence en effet à proposer les messages éphémères, avec une suppression automatique au bout de sept jours. Sans oublier l’amélioration concernant la gestion de l’espace de stockage occupé par l’application et ses données.

Source : WaBetaInfo via 20Minutes