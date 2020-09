Une nouvelle chaîne inédite devrait débarquer sur les Freebox mi-septembre pour rester au top

Vous connaissez peut-être le magazine, Top Santé va lancer ce mois-ci sa première chaîne TV sur les box des opérateurs. Au programme, des conseils de santé et de bien-être.

Répondre aux questions récurrentes chez les téléspectateurs en matière de santé et de bien-être, tout en les accompagnant au quotidien au travers d’une vingtaine d’émissions, tel est l’objectif de Top Santé TV. Initialement prévu en août, le lancement de cette chaîne éditée par le leader des médias thématiques Reworld Media, a été décalé à mi-septembre d’après Satellifax.

Se revendiquant comme “unique chaîne française de thématique santé”, Top Santé TV sera à première vue disponible chez tous les opérateurs (SFR, Free, Orange, Bouygues, Canal, Molotov…) en linéaire et en replay.

A l’instar du magazine et du site web, la chaîne s’appuiera sur une équipe de journalistes et experts (Dr François Sarkozy, Jean-Michel Cohen…) dédiée, elle informera sur l’actualité et donnera des explications médicales sous forme d’émissions, de chroniques, de reportages et de documentaires.