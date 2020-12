Un forfait 100 Go pour 9,99€/mois en série limitée chez NRJ Mobile

Le MVNO NRJ Mobile propose une nouvelle offre spéciale, pour 9,99€/mois pendant un an.

De quoi terminer (ou commencer) l’année en beauté. NRJ Mobile propose un nouveau forfait “Woot” avec 100 Go de data en 4G (pas de 5G donc), pour 9,99€/mois pendant douze mois. Une fois la période promotionnelle achevée, il faudra payer 19.99€/mois, comptez également 10€ supplémentaires lors de la commande pour votre carte SIM. Le forfait est sans engagement et peut être résilié à tout moment.

Comptez 10Go de data à l’international et, bien sûr, les appels, SMS et MMS illimités et vous pouvez en profiter jusqu’au 5 janvier prochain. A noter que ce MVNO est en passe d’être racheté par Bouygues Telecom et opère actuellement sur les réseaux d’Orange, Bouygues Telecom et SFR.