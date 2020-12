Freebox Delta : une sélection de services SVOD à prix cassés pendant plusieurs mois

Abonnés Freebox Delta et Amazon Prime, vous pouvez découvrir plusieurs services de SVOD pour moins d’un euros par mois sur Amazon Channels.

Il y en a pour tous les goûts. Amazon Prime Video met en avant une série de promotions pour plusieurs services de SVOD, avec une offre découverte à 0.99€/mois pendant plusieurs mois. Si vous êtes abonnés Freebox Delta, Amazon Prime étant inclus dans votre offre, ces promotions sont sans surcoût, mais vous pouvez également en bénéficier sur Freebox Pop, mini 4K, Révolution et One à condition d’avoir un abonnement Amazon Prime. Toutes ces offres sont sans engagement et valables jusqu’au 6 janvier prochain.

Tout d’abord, Starzplay, service dédié aux blockbusters hollywoodiens mais proposant également des séries originales, est ainsi proposé à 0,99€/mois pendant trois mois, puis 4.99€/mois.

Envie d’évasion ? Vous pouvez également profiter de Geo Television à 0.99€/mois pendant trois mois. L’abonnement passera ensuite, si vous souhaitez continuer, à 3,99€/mois.

FilmoTV est un service de SVOD déjà présent sur les Freebox, mais si vous souhaitez bénéficier d’une belle promo, il est proposé à 0.99€/mois pendant deux mois sur Amazon Channels. Vous repasserez ensuite à 6,99€/mois.

Moins intéressant pour les abonnés Freebox Delta et Révolution, puisque la chaîne et son replay sont inclus dans les offres TV by Canal, le service Mangas dédié aux animés cultes est lui aussi proposé à 0.99€/mois pendant trois mois, 2,99€/mois par la suite.

Et pour les tout petits, retrouvez le meilleur de Gulli avec Gulli Max et son catalogue de 4000 vidéos en illimité, pour 0.99€/mois pendant trois mois puis 2 ;99€/mois par la suite.

Amazon Channels fonctionne comme un agrégateur de chaînes permettant de choisir à la carte les chaînes ou services que l’abonné souhaite regarder. Pour rappel, la plateforme est réservée aux abonnés Amazon Prime, qui ont déjà accès au service de SVOD du géant américain tout en bénéficiant de livraisons gratuites et illimitées. L’abonnement coûte 49€ par ans ou 5.99€ par mois et est inclus sans surcoût dans l’offre Freebox Delta.