Iliad lancera sa Freebox en Italie avec une offre “claire et transparente”, comme pour le mobile

L’opérateur italien de la maison-mère de Free veut conserver ses maître-mots pour le marché fixe : la transparence et l’innovation.

L’année prochaine marquera les débuts d’Iliad Italia sur le marché fixe. Son président, Benedetto est plutôt confiant et révèle avoir de grandes attentes pour le lancement de ses offres fixes. Sans annoncer la teneur exacte des offres, même si l’on sait que la Freebox Pop sera de la partie, le PDG promet d’apporter de la transparence comme il l’a fait sur le mobile.

Si l’opérateur a largement relevé le défi de son lancement sur le mobile, des doutes subsistent concernant les offres box puisque l’Italie dispose d’un marché moins concurrentiel. Mais la demande est là, affirme Benedetto Levi.

“Notre offre sera claire et transparente, comme dans le mobile. Les utilisateurs nous contactent de plus en plus fréquemment pour nous demander quand nous arriverons sur le marché fixe” affirme-t-il. Et le marché pourrait être bousculé, affirment les analystes d’Equita. En effet, 600 000 nouveaux clients haut débit devraient être de la partie en 2021 et Iliad pourrait tirer son épingle du jeu. Le cabinet d’analyse prévoit que le lancement de l’opérateur sur le marché pourrait entraîner une perte sèche de 200 000 clients à TIM, un de ses concurrents.

Quant à la fibre, l’opérateur souhaite un déploiement très rapide du réseau unique italien, rejoignant ses concurrents appelant à éviter un retour en arrière et à accélérer son déploiement dans tout le pays. “La priorité est que la fibre atteigne les foyers et le plus rapidement possible. Tout ralentissement serait nuisible. Depuis le premier confinement, la demande de services de téléphonie fixe a considérablement augmenté. Nous avons des attentes élevées sur le lancement de notre offre.” explique-t-il.

Source : Il sole 24 Ore et UniversoFree