Free va lancer sa Freebox Pop en Italie et en Pologne

La Freebox Pop va voyager en Europe

Dans l’interview qu’il a accordé ce mardi soir à BFM Business, Thomas Reynaud a expliqué la stratégie d’Iliad à l’international. Après s’être lancé en Italie, l’opérateur “va devenir pleinement propriétaire cette semaine” de Play, le premier opérateur mobile Polonais. “Nous sommes la semaine prochaine à Varsovie pour commencer à travailler avec les équipes” a précisé le Directeur Général d’Iliad. Et d’expliquer ” On a la volonté de bâtir un groupe européen, on a désormais 43 millions d’abonnés et on va continuer à grandir”, même s’il n’y a pas d’autres projets de rachat pour le moment.

Thomas Reynaud a également annoncer : “On va lancer notre Freebox en Pologne mais aussi en Italie”. A la question du modèle qui sera commercialisé dans ces deux pays, le DG du Groupe a répondu qu’il s’agira de la Freebox Pop. La dernière née des box de Free sera ainsi la première Freebox à sortir des frontières hexagonales.