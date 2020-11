Toute une série de chaînes sera offerte sur la Freebox à partir du 1er décembre

Les premiers cadeaux de Noël seront disponibles dès le début du mois de décembre sur Freebox TV

Comme cela arrive parfois, des chaînes seront mises au clair sur la Freebox à compter du 1er décembre. Il s’agit cette fois-ci de toutes les chaînes du groupe français Trace, thématisées sur différents style musicaux mais aussi sur le sport. Ce sont ainsi 5 chaînes que vous pourrez découvrir gratuitement en décembre.

Liste des chaînes en clair sur Freebox TV dès le 1er décembre

Trace Urban : canal 287

Trace Caribbean : Canal 288

Trace Toca : Canal 289

Trace Gospel : 290

Trace Sport Star : Canal 178

Contrairement au 4 première, Trace Sport Star n’est pas une chaîne musicale mais propose des programmes exclusivement dédiés aux célébrités sportives. Elle vous donne un accès aux coulisses de la vie des champions, une porte d’entrée dans le vie intime des athlètes, une compréhension en profondeur des icônes du sport, leur inspiration pour aller au-delà, leur énergie et leur motivation pour être plus fort, meilleur et plus audacieux dans la vie.