C’est parti pour 9 nouvelles chaines offertes sur Freebox

L’année commence bien sur Freebox TV avec 9 chaîne offertes

Mise à jour : la mise au clair d’Ushuaïa TV ne débutera en fait que le 4 janvier

Comme annoncé, 9 chaînes françaises sont offertes sur la Freebox dès maintenant et ce, jusqu’au 7 février. Il s’agit principalement des chaînes payantes du groupe M6, mais pas uniquement puisqu’il y a également Ushuaïa TV du groupe TF1. Cela concerne principalement les abonnés Freebox Mini 4K, Freebox One, Freebox Crystal et Freebox Pop puisque ces chaînes sont déjà incluses dans les offres Freebox Révolution avec TV by Canal et Freebox Delta. Pour bénéficier de cette mise au clair, il suffira simplement de vous rendre sur les canaux idoines à partir de maintenant , sans aucune manipulation à réaliser.

Liste des chaînes qui seront en clair du 30 décembre et jusqu’au 7 février sur Freebox TV

Paris première sur le canal 28

Téva sur le canal 53

M6 Music sur le canal 64

Canal J sur le canal 149

Tiji sur le canal 142

MCM sur le canal 87

RFM TV sur le canal 261

MCM TOP sur le canal 271

Ushuaia TV sur le canal 204 (durant le mois de janvier)

Ces chaînes s’ajoutent à celles qui sont déjà en clair jusqu’au 4 janvier

Mezzo sur le canal 263

Histoire TV sur le canal 205

Trace Urban sur le canal 287

Trace Caribbean sur le Canal 288

Trace Toca sur le Canal 289

Trace Gospel sur le 290

Trace Sport Star sur le Canal 178