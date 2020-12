Erratum : Ushuaïa TV sera en réalité offerte un peu plus tard sur Freebox TV

Mea culpa

Nous vous annoncions hier que parmi les chaînes offertes depuis d’aujourd’hui se trouvait Ushuaïa TV. En réalité cette mise au clair n’a pas débuté en même temps que les 8 chaînes du groupe M6, mais commencera le 4 janvier et durant tout le mois.

Cela concerne principalement les abonnés Freebox Mini 4K, Freebox One, Freebox Crystal et Freebox Pop puisque Ushuaïa TV est déjà incluse dans les offres Freebox Révolution avec TV by Canal et Freebox Delta. Pour bénéficier de cette mise au clair, il suffira simplement de vous rendre sur le canal 204 à partir du 4 janvier, sans aucune manipulation à réaliser.