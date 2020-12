Le saviez-vous ? Free Mobile permet de créer des filtres très pratiques pour vos appels entrants et sortants ainsi que pour les SMS

Vous ne le saviez peut être pas, mais Free Mobile permet de paramétrer très finement l’utilisation de votre ligne grâce à un service gratuit nommé “Filtres Appels & SMS/MMS”

Pour accéder à ce service il faut vous rendre sur votre espace abonné, dans la rubrique « mes services » depuis « Gérer mon compte ». Nous vous proposons de le (re) découvrir en détail. En cliquant sur le bouton “Ajouter une règle” une fenêtre s’ouvre, vous permettant alors de configurer votre nouveau filtre pour les deux catégories, sortantes et entrantes. Vous pouvez depuis cette fenêtre créer un filtre dédié à un contact en renseignant son n° de ligne dans le champ texte “Numéro”. Si vous désirez appliquer ce filtre à tous vos correspondants cochez la case “Tous les numéros”.



Définissez les plages horaires auxquelles vous voulez que ce nouveau filtre soit appliqué. Il est par défaut appliqué toute la journée et toute la semaine, mais vous avez la possibilité d’affiner les heures ainsi que les jours en décochant les cases ”Toute la journée” et “Toute la semaine”.

Enfin, choisissez la “cible” ( Appels ou SMS/MMS) : Choisissez un type de communication ( Appels ou SMS/MMS), puis l’action à appliquer :



Autoriser : Autorise les appels ou SMS/MMS entrants ou sortants sur votre ligne.

Bloquer : Bloque les appels ou SMS/MMS entrants ou sortants sur votre ligne.

Rediriger vers la messagerie (Appels entrants uniquement) : Les appels du ou des correspondants que vous choisissez de filtrer seront directement redirigés vers votre messagerie vocale.



Vous recevrez un SMS indiquant qu’un correspondant a cherché à vous joindre. (Si la réception de SMS n’a pas été bloquée.).



Recevoir après la période définie (SMS/MMS entrants uniquement) : Indiquez la plage horaire pendant laquelle vous ne souhaitez pas recevoir de SMS/MMS, et recevez vos SMS/MMS en différé à la fin de cette période.



“Sauvegardez” vos préférences, votre nouveau filtre de communication est créé



Si vous créez plusieurs filtres de communication, vous avez la possibilité de les classer par ordre de préférence. Les filtres seront appliqués selon leur position dans la liste. Le filtre à appliquer en priorité devra donc se trouver en tête de liste. N’oubliez pas de “Sauvegarder” votre liste après chaque déplacement de filtre.





EXEMPLE :



Vous ne souhaitez pas recevoir d’appels pendant vos heures de travail du lundi au vendredi :



Ajoutez un filtre pour les “Communications entrantes”, la fenêtre de configuration s’ouvre.

Cochez la case “Tous les numéros”, et ajoutez une description de filtre.

Choisissez le type de communication, et l’action “Bloquer”.

Décochez la case “Toute la journée” et choisissez le créneau horaire pendant lequel vous voulez appliquer le filtre, par exemple de 9h à 18h.

Décochez la case “Toute la semaine” et choisissez les jours pendant lesquels vous voulez appliquer le filtre, par exemple, les lundis, mardis, mercredis, jeudis, et vendredis.

Sauvegardez. Votre filtre est créé, et sera répété jusqu’à ce que celui-ci soit supprimé.