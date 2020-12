Choc des smartphones à 329 euros chez Free Mobile : Mi 10T Lite, Find X2 Lite ou Galaxy A51 ?

La boutique Free Mobile propose actuellement trois smartphones à 329 euros. Lequel se présente comme le meilleur choix en fonction de vos besoins ?

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose un comparatif des smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile. Il s’agit de vous aider à choisir en fonction de vos attentes. Aujourd’hui, nous opposons les Oppo Find X2 Lite, Xiaomi Mi 10T Lite et Samsung Galaxy A51, tous les trois proposés à 329 euros, grâce à des baisses de prix sur deux d’entre eux. Notez d’ailleurs qu’ils sont disponibles en plusieurs fois sans frais.

L’écran : Xiaomi

Plus grande diagonale, rafraîchissement 120 Hz et petit poinçon, le Xiaomi fait l’impasse sur l’AMOLED, mais propose quelque chose de plus intéressant en multimédia. L’Oppo dénote un peu avec l’encoche goutte d’eau, pas totalement rédhibitoire, mais moins dans l’air du temps. Tous proposent outre cela une définition Full HD+.

Notre classement :

Xiaomi Mi 10T Lite (6,67 pouces, IPS, FHD+, 120 Hz et poinçon) Samsung Galaxy A51 (6,5 pouces, AMOLED, FHD+ et poinçon) Oppo Find X2 Lite (6,4 pouces, AMOLED, FHD+ et encoche)

Performances en multimédia : Oppo

Oppo remporte cette manche avec son processeur plus puissant et sa quantité de mémoire vive plus importante, promettant ainsi de meilleures performances en multimédia et une meilleure fluidité en multitâche. Samsung se retrouve dernier, non pas à cause de piètres performances, mais parce que sa plate-forme n’est pas synonyme de 5G.

Notre classement :

Oppo Find X2 Lite (processeur octa-core 2,4 GHz du chipset Snapdragon 765G avec 8 Go de RAM) Xiaomi Mi 10T Lite (processeur octa-core 2,2 GHz du chipset Snapdragon 750G avec 6 Go de RAM) Samsung Galaxy A51 (processeur octa-core 2,3 GHz du chipset Exynos 9611 avec 4 Go de RAM )

La photo : Samsung

Samsung n’a pas la configuration photo 64 Mégapixels, mais évite les capteurs 2 Mégapixels servant juste à gonfler la fiche technique et n’oublie pas les amateurs de selfies en leur proposant un capteur 32 Mégapixels. Oppo succombe aux sirènes des capteurs 2 Mégapixels, mais sans oublier les amateurs de selfies. Xiaomi a voulu gonfler la partie photo arrière, quitte à mettre des capteurs 2 Mégapixels et en proposer moins pour les amateurs de selfies.

Notre classement :

Samsung Galaxy A51 (48/12/5/5 Mégapixels au dos, 32 Mégapixels à l’avant) Oppo Find X2 Lite (48/8/2/2 Mégapixels au dos, 32 Mégapixels à l’avant) Xiaomi Mi 10T Lite (64/8/2/2 Mégapixels au dos, 16 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie : Xiaomi

Xiaomi se montre le plus intéressant, que ce soit au niveau de la batterie ou de la charge. Oppo propose une moins grosse batterie, mais avec une charge rapide lui aussi. Samsung dénote un peu avec sa charge en 15 Watts seulement.

Notre classement :

Xiaomi Mi 10T Lite (batterie 4 820 mAh et charge 33 Watts) Oppo Find X2 Lite (batterie 4 025 mAh et charge 30 Watts) Samsung Galaxy A51 (batterie 4 000 mAh et charge 15 Watts)

Le choix d’Univers Freebox :

Xiaomi remporte deux manches sur quatre, celles de l’écran et de l’autonomie. Il n’embarque pas la meilleure plate-forme, mais une solution ayant le mérite d’être compatible 5G. Côté photo, il est le seul à proposer un capteur 64 Mégapixels, mais succombe aux modules 2 Mégapixels à l’utilité discutable et oublie un peu les amateurs de selfies par rapport à ses rivaux. Sans être le meilleur sur tous les points, il apparaît surtout comme le plus équilibré.