Free s’apprête à lancer son réseau 5G et réalise des tests ailleurs qu’à Paris

Dans les starting-blocks, Free effectue des tests de dernière minute sur son réseau 5G en région parisienne, mais aussi dans d’autres zones du territoire.

On sait Free Mobile prêt à ouvrir les vannes pour son réseau 5G, peu de temps après SFR, Bouygues Telecom et Orange. À en croire les dernières déclarations de l’opérateur de Xavier Niel, cela n’est qu’une question de jours ou de semaines. En attendant, le réseau 5G de Free continue de faire l’objet de tests.

Ces expérimentations ne se déroulent d’ailleurs pas seulement en région parisienne, comme on a déjà pu le voir précédemment. nPerf met en effet en lumière des tests réalisés sur d’autres du zones du territoire. En scrutant la cartographie de l’outil de speedtest, on note quelques traces violettes caractéristiques de tests en 5G réalisés bien loin de la capitale.

Parmi les zones où ont été identifiés les tests sur le nouveau réseau : La Bazoge (au nord du Mans), Saint-Dizier (dans le Grand Est), Torey (à côté du Creusot, en Saône-et-Loire ), Givors et Viennes (au Sud de Lyon) ou encore entre Mehun-sur-Yèvre et Saint-Douchard (au nord-ouest de Bourges). Ci-dessous, les tests à Saint-Dizier et près de Lyon :